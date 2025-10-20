BIST 10.163
DOLAR 41,96
EURO 48,98
ALTIN 5.738,77
HABER /  GÜNCEL

Putin'in isteği Zelenskiy'i çıldırttı! Zirvede küfürler havada uçuştu

Putin'in isteği Zelenskiy'i çıldırttı! Zirvede küfürler havada uçuştu

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin basına kapalı görüşmesinde küfürlerin havada uçuştuğu iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talepleri, Zelenskiy'i çıldırttı. Trump ise talepleri reddeden Ukrayna liderine sert çıktı.

Abone ol

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Washington'da ABD lideri Donald Trump ile bir araya geldi. Trump, bu görüşmenin hemen öncesinde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuştu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı tahmin ettiği gibi kısa sürede sonlandıramadığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını her seferinde dile getiren Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy ile toplantısında adeta çileden çıktı.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Financial Times'ın haberine göre, iki liderin basına kapalı geçen toplantısından küfürler havada uçuştu. Trump, Zelenskiy'e ''Bu savaş bitti, kaybettin!'' diyerek bağırdı. Zelenskiy ise bunu reddetti.

Masanın üzerinde bulunan haritalarla Zelenskiy, son durumu ve 4 yılı aşkın süredir Rusya'nın geçemediği kırmızı hattı gösterirken ise Trump aniden haritaları yere fırlattı ve ''Ne bileyim ben kırmızı hattı! Hiç orada bulunmadım'' dedi. Bununla da kalmayan ABD liderinin, ''Rusya'nın ekonomisi de iyi gidiyor. Bu şey savaş bile değil, özel operasyon! Putin'in istediği toprağı vereceksin. Eğer isterse Putin seni yok eder!" diye bağırdığı öne sürüldü.

PUTİN'İN SÖZLERİNİ AKTARDI

ABD'den istediği Tomahawk füzeleri konusunda da olumlu cevap alamayan Zelenskiy'e, Trump'ın, Putin'in cümlelerini bir bir söylediği aktarıldı. Ayrıca ABD lideri, Fox News'e yaptığı açıklamada, ''Putin bir şeyler alacak, bazı bölgeler kazandı'' dedi. Trump'ın bu açıklaması, ''Ukrayna tüm topraklarını geri kazanabilir'' sözleriyle çelişti.

PUTİN NE İSTİYOR?

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son teklifinde Donbas'ın tamamının Rus toprağı sayılması, Herson ve Zaporijya'dan ise çekileceği belirtilmişti. Fakat Ukrayna, Donbas'ı Rusya'ya bırakmak istemiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Akbank ve Arya Yatırım Platformu'ndan girişimcilere özel "Yatırıma Hazırlık Programı"
Akbank ve Arya Yatırım Platformu'ndan girişimcilere özel "Yatırıma Hazırlık Programı"
Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi! En yakını açıkladı...
Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi! En yakını açıkladı...
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten rekor! 9 Ayda 26 Milyar Net Kâr
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten rekor! 9 Ayda 26 Milyar Net Kâr
Asgari ücret 2026'da ne olacak? Kurul bugün toplanıyor
Asgari ücret 2026'da ne olacak? Kurul bugün toplanıyor
Türk Telekom yüksek "Fiber İstasyon" oranıyla 5G çağına hazır
Türk Telekom yüksek "Fiber İstasyon" oranıyla 5G çağına hazır
Vodafone 5G hizmetini "Beşi Bir Yerde" kampanyasıyla kutluyor
Vodafone 5G hizmetini "Beşi Bir Yerde" kampanyasıyla kutluyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı
ABD’de “Krallara Hayır” protestoları
ABD’de “Krallara Hayır” protestoları
Nihat Kahveci'nin tansiyonu inmiyor! Bu sefer de Fenerbahçe maçının ardından çileden çıktı
Nihat Kahveci'nin tansiyonu inmiyor! Bu sefer de Fenerbahçe maçının ardından çileden çıktı
Sergen Yalçın'a övgüler dizdi! Hülya Avşar'dan tam destek
Sergen Yalçın'a övgüler dizdi! Hülya Avşar'dan tam destek
Trump'tan Ukrayna'ya dikkat çeken çağrı: "Yapmaları gereken...''
Trump'tan Ukrayna'ya dikkat çeken çağrı: "Yapmaları gereken...''
Trump, Hindistan Başbakanı Modi'den Rus petrol alımlarını durdurma sözü aldığını bildirdi
Trump, Hindistan Başbakanı Modi'den Rus petrol alımlarını durdurma sözü aldığını bildirdi