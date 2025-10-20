BIST 10.250
DOLAR 41,96
EURO 48,99
ALTIN 5.742,32
HABER /  SPOR

Nihat Kahveci'nin tansiyonu inmiyor! Bu sefer de Fenerbahçe maçının ardından çileden çıktı

Nihat Kahveci'nin tansiyonu inmiyor! Bu sefer de Fenerbahçe maçının ardından çileden çıktı

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısında zor da olsa kazandığı maç sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-lacivertliler puanını 19'a yükseltirken, konuk ekip 3 puanda kaldı. Maç boyunca zorluk yaşayan Fenerbahçe, son düdüğe kadar stresli anlar yaşadı.

NİHAT KAHVECİ: FENERBAHÇELİLERE RAHAT MAÇ YOK

Maçın ardından Kontraspor programında karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin oyunundaki dalgalanmalara dikkat çekerek, "Yok abi, Fenerbahçeli taraftarlara rahat maç izlemek yok. Nabız 200'e çıkacak, çıkmadan olmaz!" dedi.

Kahveci, sarı-lacivertli taraftarların her maçta büyük stres yaşadığını belirterek, " Fenerbahçe'nin oyunu taraftarı hem sevindiriyor hem de sinir krizine sokuyor" ifadelerini kullandı.

SYMANSKİ'YE ELEŞTİRİ: DEVRE ARASI GİDEBİLİR

Kahveci, karşılaşmada performansıyla eleştirilen Sebastian Szymanski için, "Szymanski de bir o kadar kötü vurdu, ondan sonra taraftar patladı artık statta. Artık Szymanski'yi devre arası yollayabiliyorlarsa gidebilir" ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcu, Polonyalı futbolcunun son haftalardaki düşüşünün dikkat çektiğini vurguladı.

"TEDESCO SABAHI GÖREBİLİR MİYDİ?"

Kahveci, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında da, "Bugün maç 2-2 bitseydi, Tedesco yarın sabahı görebilir miydi? Taraftar iyi oyuna değil, sonuca bakar" yorumunu yaptı.

"İSMAİL YÜKSEK'İN HAKKINI VERMEK LAZIM"

Son olarak Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in performansına da değinen Kahveci, milli oyuncuya övgüler yağdırdı. Kahveci, "İsmail Yüksek ismini söylerken bir durmak istiyorum, konuşmamız lazım. Maşallahı var" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan Ukrayna'ya dikkat çeken çağrı: "Yapmaları gereken...''
Trump'tan Ukrayna'ya dikkat çeken çağrı: "Yapmaları gereken...''
Trump, Hindistan Başbakanı Modi'den Rus petrol alımlarını durdurma sözü aldığını bildirdi
Trump, Hindistan Başbakanı Modi'den Rus petrol alımlarını durdurma sözü aldığını bildirdi
Tutuklanan CHP'li eski başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Tutuklanan CHP'li eski başkan yoğun bakıma kaldırıldı
O Ses'in en sevilen yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanına yenildi...
O Ses'in en sevilen yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanına yenildi...
Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırık camdaki kan izlerini gördüler! Ekipler eve çilingirle girdi
Kırık camdaki kan izlerini gördüler! Ekipler eve çilingirle girdi
AK Parti düğmeye bastı! Trafik cezalarında yeni dönem, yüzde 30 detayı
AK Parti düğmeye bastı! Trafik cezalarında yeni dönem, yüzde 30 detayı
KKTC Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhurman'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhurman'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Türk şirketine ait kargo uçağı Hong Kong'e inerken pistten çıktı denize sürüklendi: 2 ölü
Türk şirketine ait kargo uçağı Hong Kong'e inerken pistten çıktı denize sürüklendi: 2 ölü
Manchester United Liverpool'u 9 yıl sonra evinde yendi
Manchester United Liverpool'u 9 yıl sonra evinde yendi
Çorum'da babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Çorum'da babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Arda Güler asist yaptı Real Madrid kazandı
Arda Güler asist yaptı Real Madrid kazandı