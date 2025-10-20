BIST 10.250
Manchester United Liverpool'u 9 yıl sonra evinde yendi

Manchester United Liverpool'u 9 yıl sonra evinde yendi

Manchester United, Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Liverpool'u 2-1 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar, 9 yıl aranın ardından Anfield'da galibiyete uzandı.

Maçkolik'te yer alan habere göre; Premier Lig'in 8. haftasındaki dev maçta Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadelede konuk ekip perdeyi erken açtı. Henüz 2. dakikada Mbeumo ağları havalandırdı ve ligdeki ikinci golünü kaydetti. İlk yarı Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Liverpool, 78. dakikada Gakpo ile skora eşitlik getirdi. 84'te sahneye çıkan Harry Maguire konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Kırmızı Şeytanlar, 9 yıl sonra Anfield Stadyumu'nda Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar son olarak 17 Ocak 2016’da Anfield'da galibiyet yüzü görmüştü. United, Wayne Rooney'nin golüyle maçı 1-0 kazanmıştı.

