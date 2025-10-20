BIST 10.209
DOLAR 41,94
EURO 48,92
ALTIN 5.730,04
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel’den Erhürman’a tebrik mesajı

Özgür Özel’den Erhürman’a tebrik mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 62,80 oy oranıyla kazanan CTP lideri Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre yüzde 62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

"KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre yüzde 62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum. Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak adına adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir.

Son olarak, Ankara'da sadece ülkemizin dış politika görgüsünü değil, hukuku da açıkça hiçe sayan, desteklediği adaya kazandırmak için her türlü kara propagandaya başvuran, bu saatlerde dahi seçim sonuçlarına yönelik hazımsızlığını sosyal medyadan duyuranlar da dileriz Kıbrıs Türkünün mesajını doğru anlamıştır."

Özel, Erhürman'ın, devlet ile ilişkiler noktasında ortaya koyduğu "serin kanlı, yapıcı dili" de önemsediğini belirterek, "Yarın güzel ve yepyeni yeni bir güne uyanacak KKTC'de herkesin umut ve mutluluğunu paylaşıyorum." açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Türkiye’nin Gazze’deki rolünden rahatsız
İsrail Türkiye’nin Gazze’deki rolünden rahatsız
Burhanettin Duran: KKTC seçimleri Kıbrıs Türk demokrasisinin göstergesi
Burhanettin Duran: KKTC seçimleri Kıbrıs Türk demokrasisinin göstergesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tufan Erhürman’a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tufan Erhürman’a tebrik mesajı
Ömer Çelik: Kıbrıs Türk davasının yanındayız
Ömer Çelik: Kıbrıs Türk davasının yanındayız
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu acilen toplanmalı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu acilen toplanmalı
Göztepe, ilk mağlubiyetini Alanyaspor'dan aldı
Göztepe, ilk mağlubiyetini Alanyaspor'dan aldı
Burak Yılmaz'ın öğrencileri durdurulamıyor
Burak Yılmaz'ın öğrencileri durdurulamıyor
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ilk yarıda bulduğu gollerle devirdi
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ilk yarıda bulduğu gollerle devirdi
Trump: Hamas’ın silahsızlanması için zaman çizelgesi yok
Trump: Hamas’ın silahsızlanması için zaman çizelgesi yok
Ambulans ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...
Ambulans ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...
İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'ye yeniden saldırdı
İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'ye yeniden saldırdı