Arda Güler asist yaptı Real Madrid kazandı

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe'ye konuk oldu. Estadio Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 1-0 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 80. dakikada Kylian Mbappe attı. Mbappe'nin attığı golün asistini oyuna 65. dakikada giren milli yıldızımız Arda Güler yaptı.
Getafe'de 77. dakikada Nyom ve 84. dakikada Alejandro Sancris, Vinicius Jr'a yaptıkları fauller sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte lider Real Madrid, ligdeki puanını 24'e çıkarttı. Getafe ise 11 puanla 12. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Real Madrid, evinde Barcelona'yı konuk edecek. Getafe, Bilbao'ya konuk olacak.