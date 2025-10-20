BIST 10.209
KKTC yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Erdoğan'a teşekkür

KKTC yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Erdoğan'a teşekkür

KKTC Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi olmayan sonuçlarına göre cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa’da vatandaşlara seslenerek Türkiye ile iş birliği mesajı verdi. Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür ederek “Bu ülkenin çocuklarından asla vazgeçmem” dedi.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazandığını ilan ettiği CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, başkent Lefkoşa'daki bir parkta vatandaşlara seslendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Erhürman, "Dış politikada da Kıbrıs sorununda da çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz." ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.

Zafer sarhoşluğuna kapılmayacaklarını belirten Erhürman, "Çocuklarımız için yapılması gereken çok önemli işler var" dedi.

''BU ÜLKENİN ÇOCUKLARINDAN ASLA VAZGEÇMEM"

Erhürman, kendisine oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacağını dile getirerek, ülkedeki sorunların ortadan kalkması için günde 24 saat çalışacağını söyledi.

"Ben toprağımdan asla vazgeçmem, bu ülkenin çocuklarından asla vazgeçmem" ifadesine yer veren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir ferdi olmaktan gurur duyduğunun altını çizdi.

Erhürman, konuşmasının ardından halkla selamlaşarak fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu
