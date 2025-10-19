Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ilk yarıda bulduğu gollerle devirdi

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.
Sarı lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Kanarya'nın galibiyet golleri 23. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ve 41. dakikada Marco Asensio'dan geldi. Konuk ekibin tek sayısını ise 59. dakikada Serginho kaydetti.
Öte yandan Fatih Karagümrük'te Jure Balkovec 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Fenerbahçe 19 puanla 3. sıraya yükseldi. Fatih Karagümrük ise 3 puanla son sırada kaldı.
Fenerbahçe 2 - 1 Fatih Karagümrük
90'Son düdük geldi. Fenerbahçe 2-1 kazandı.
90'Karar değişmedi. Ofsayt.
90'Hakem Ali Şansalan tekrar VAR odasıyla iletişim halinde. Pozisyon kontrol ediliyor.
90'En Nesyri kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
90'Sol kanatta Oğuz içeri sokularak topu müsait pozisyondaki Asensio'ya yolladı. İspanyol futbolcunun şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
90'Maçın sonuna eklenen süre en az 8 dakika.
83'Kırmızı Kart - Jure Balkovec
77'İnanılmaz bir pozisyon! Fenerbahçe'de En Nesyri'nin şutunu kaleci Grbic güçlükle çıkarabildi. Devamında Asensio'nun şutu üst direğe çarparken Nene'nin kafa vuruşu auta gitti.
73'Ahmet oyuna girer girmez uzak mesafeden kaleye şut çıkardı. Top kaleci Tarık'tan döndü. Tiago Çukur dönen topu tamamlamak istedi ama meşin yuvarlağı kornere çıktı.
59'GOL! Atakan'la atağa kalkan Fatih Karagümrük'te sol köşeden sert bir şut çıkaran Serginho farkı 1'e indirdi.
46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
45'Karşılaşmada ilk yarının sonuna üç dakika ilave edildi.
41'GOL! Anderson Talisca'nın pasıyla sol köşeden ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu topu müsait pozisyondaki Marco Asensio'ya yolladı. Ön direkte Asensio, meşin yuvarlağı rakip takım ağlarına gönderdi.
32'Fenerbahçe bu dakikalarda Fatih Karagümrük yarı sahasında etkili oluyor.
30'Penaltı sonrası konuk takım Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'ye hızlı bir karşılık vermek istiyor. Müsabakanın ilk 30 dakikalık dilimi geride kaldı.
23'GOL! Fenerbahçe'de penaltıyı kullanan Anderson Talisca bu fırsatı gole çevirdi. Fenerbahçe 1-0 önde.
21'Hakem Ali Şansalan pozisyonu seyrettikten sonra penaltı kararı verdi.
21'Hakem Ali Şansalan'a pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Şimdi monitörün başında.
20'Kadıköy'de dakika 20. Şu an Hakem Ali Şansalan VAR odasıyla iletişim halinde.
19'Anderson Talisca'nın pasında içeri sokulan Dorgeles Nene yerde kaldı. Fenerbahçe tarafı penaltı beklerken, hakem 'devam' kararı verdi.
13'Aynı dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda sert kafa vuruşunda kaleci Grbic başarılıydı.
12'Kısa süreli gerginliğin ardından hakem Ali Şansalan, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük yedek kulübelerine sarı kart gösterdi.
6'Faul sonrası kullanılan serbest vuruşta Marco Asensio'nun ortası Fatih Karagümrük savunmasında kaldı.
3'Fenerbahçe'de Dorgeles Nene sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Grbic ayaklarıyla topu çıkardı.
2'Fenerbahçe ilk 30 saniyede etkili oldu. İsmail Yüksek'in başlattığı atakta Asensio sağ kanatta ilerleyen Nene'yle oynadı. Nene'nin içeri açtığı ortada doğrudan auta çıktı.
1'Hakem Ali Şansalan ilk düdüğü çaldı ve müsabaka başladı.
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük ilk 11'ler
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Talisca
Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl