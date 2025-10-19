BIST 10.209
HABER /  POLİTİKA

Burhanettin Duran: KKTC seçimleri Kıbrıs Türk demokrasisinin göstergesi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, KKTC’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, KKTC’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. 

İletişim Başkanı Duran, yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum. Seçimlerin huzur, güven ve demokratik olgunluk içinde geçmesi, Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü bir göstergesidir. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz''

