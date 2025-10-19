Emine Erdoğan’dan çevre mesajı: Uluslararası Sıfır Atık Forumu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden temsilcilerin İstanbul’da doğanın çağrısında buluştuğunu belirterek, forumun insanlığa yeni bir yön çizdiğini söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

"İNSANLIĞA YENİ BİR YÖN ÇİZDİ"

Emine Erdoğan yaptığı açıklamada , "Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul’da birleştirdik. Uluslararası Sıfır Atık Forumu, farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturdu, insanlığa yeni bir yön çizdi" ifadelerini kullandı.

"KARARLILIĞIMIZA GÜÇ KATMASINI DİLİYORUM"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Kadim İstanbul, bugün, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek idealinin merkezinde. Forumun, çocuklarımıza nefes alan bir dünya bırakma kararlılığımıza güç katmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.