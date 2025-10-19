Özgür Özel'den İmamoğlu aday olamazsa kim olur sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olur?" sorusuna "Bu salonda oturan herkes benim cumhurbaşkanı adayım. Benim Cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz. Sizin kadar da benim." cevabını verdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken mesajlar vererek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda nasıl bir yol haritası izleyeceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa 39. Olağan İl Kongresi'ne katılarak açıklamalarda bulundu.

Özel, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecinde sorun çıkması halinde nasıl br yöntem izleyeceklerini açıkladı.

Özel, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "O gün tut ki aday yapamadık. Partiden bir nefer adaylaşacak ama mücadelede en ufak bir eksilme olmayacak ve hep beraber bu süreci birlikte götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu aday gösterilemezse kim aday olacak?" sorusuna da cevap veren Özel, şunları kaydetti:

"Gün gelip özgür kalıp ya da adaylığı önünde bir engel olmayıp, aday gösterdiğimizde Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak ve cumhurbaşkanı olacak.

O gün tut ki aday yapamadık. Partiden bir nefer adaylaşacak ama mücadelede en ufak bir eksilme olmayacak ve hep beraber bu süreci birlikte götüreceğiz. Şimdi Ekrem Başkanın yerine bize Cumhurbaşkanı adayı soruyorlar.