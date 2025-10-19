AK Partili Kürşad Zorlu'dan terörsüz Türkiye süreci mesajları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin aydınlık geleceğini inşa etmek adına net ve samimi bir irade ortaya koyduğunu belirterek, "Biz bu samimiyeti ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla terörle mücadelede başarı sağlamış bir devletin duruşuyla şimdi birbirimizi dinleyelim ve bu terör belasından kurtuluş hedefimize ulaşma yolunu hızlı bir biçimde kat edelim çabasındayız." dedi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Zorlu, burada yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" üyesi olduğunu anımsatarak, hedefe ulaşmanın üç temel aşaması bulunduğunu ve içinden geçilen sürecin bunlardan biri olduğunu belirtti.

Zorlu, "Birincisi elbette Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarının birlikte yürüttüğü terörle mücadelenin başarıyla sonuçlanmasıdır. Bu esasında başlattığımız ve ilerlediğimiz hedefin en önemli çıkış noktasıdır. Bu mücadelenin başarıya ulaşmasıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın 'iç cepheyi güçlendirme' çağrısı, ardından Cumhur İttifakı ile birlikte güçlenen bu irade terör örgütünün silah bırakma kararı ve yaşanan gelişmelerle birlikte bugünlere taşındı." diye konuştu.

Diğer aşamada ise konunun taraflarını ve paydaşlarını dinlediklerini, bu kapsamda da ayrım gözetmediklerini anlatan Zorlu, şunları kaydetti:

"Emin olun hiçbir toplantıda hiçbir katılımcının konuşmasına müdahale etmedik. Olduğu gibi neyi ifade etmek istiyorlarsa onları ifade ettiler ve tutanaklara da geçti. Elbette ki bu her dinlediğimiz görüşe katıldığımız anlamına gelmez ama bir şeyi gerçekleştirmeye çalıştık. Uzun zaman sonra belki ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Meclis aritmetiğinin yüzde 90'ını aşan bir milletvekili temsil grubu bu Komisyon'daydı. Biz yine uzun zaman sonra ilk defa insanlar görüşlerini ifade edebilsin, dinleyelim şeklindeki bir yaklaşımla hareket ettik. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu irade, gerçekten milletimizin aydınlık geleceğini inşa etmek adına ortaya konulmuş net ve samimi bir iradedir. Biz bu samimiyeti ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla terörle mücadelede başarı sağlamış bir devletin duruşuyla şimdi birbirimizi dinleyelim ve bu terör belasından kurtuluş hedefimize ulaşma yolunu hızlı bir biçimde kat edelim çabasındayız."

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti siyasetinde doğudan batıya, kuzeyden güneye 86 milyon insanı kucaklayan bir anlayışın söz konusu olduğunu ve hiçbir etnik ve mezhepsel ayrım gözetmeksizin bu kucaklamayı sağlamak mecburiyetinde olduklarını dile getirerek, insanı esas alan bir hizmet anlayışını hayata geçirme kararlılığında olduklarını söyledi.

AK Parti'deki görev alanının Türk dünyası ve Türk devletleriyle politikalar geliştirmek olduğuna işaret eden Zorlu, "Cumhurbaşkanlığımız liderliğinden 15 yılda bu devletlerle dış ticaretimizi 3,5 kat arttırarak 26 milyar dolar seviyesine getirdik. Diyarbakır, bu sürece destek verip provokasyonları elinin tersiyle itip, birlik ve beraberlik içerisinde bu iradeyi gösterdiğimizde inanıyorum çok daha büyük bir ilişki ağını Türk dünyasıyla kuracağız. Çünkü onun önemli merkezlerinden birisinin de burası olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Zorlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelinen aşamada terör örgütünün silah bırakma kararı, bunun bütün kollarıyla ve unsurlarıyla hayata geçme hedefine odaklanmamız, bunu gerçekleştirirken bu sürecin doğru ve olması gerektiği bir biçimde ilerlemesiyle birlikte biz de Parlamento'da bu anlayışı ortaya koyduğumuz takdirde, milletimiz de buna inandığı takdirde bizim önümüzde kimse duramaz. Bizim için İzmir neyse Diyarbakır da odur. Trabzon neyse Mardin de odur. Hiçbirisi farklı değil. Burada bir Türk dünyası buluşmasını hep birlikte yapmaya ne dersiniz? İnanıyorum bizim kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı, şiirimizi, musikimizi birbiriyle yakınlaştırıp gösterdiğimiz takdirde o 'uzak' dediğimiz coğrafyalar yakınlaşacak. Gönül köprüleri inşallah hep birlikte kurulacak."

İl Başkanı Ömer İler de Diyarbakır'ın tarih boyunca sadece Anadolu'nun değil tüm bölgenin siyasi, kültürel ve sosyal alanda yön belirleyici şehirlerinden olduğunu söyledi.

Toplantıya, AK Parti'den Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman ile partililer katıldı.