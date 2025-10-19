Nihat Kahveci Beşiktaş maçından sonra ateş püskürdü! Sergen Yalçın'a söyledikleri olay...

Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği’ne mağlup oldu ve hiç ummadığı bir kayıp yaşadı. Maç sonu Nihat Kahveci siyah beyazlıları ve Sergen Yalçın’ı topa tuttu.

Abone ol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. Maç sonunda Nihat Kahveci siyah beyazlı takımı sert bir şekilde eleştirdi. Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde: “Rahat Beşiktaş kazanır hüviyetinde bir maç beklenirken, klasik Beşiktaş hastalığı; topu rakibe verme, geriye yaslanma, bireysel hatalar ve yenilen 2 gol. Helal olsun Gençlerbirliği futbolcularına. Çatır çatır iki dakikada iki gol attılar ve galip geldiler. Beşiktaş'ta hastalıklar devam ediyor."

‘BEŞİKTAŞ NE OYNADI?’

"Milli arada ne çalıştı Beşiktaş? Sergen Hoca bu kadroyu kurmadı, Sergen Hoca bu transferleri yapmadı ama 15 gün ne çalıştınız? 50. dakikadan sonra takım gitmiyor. 15 günde toparlarsın. Zaten sezon başı 4 hafta artık. 2 hafta müsaitliğin var kalan oyuncularla. Beşiktaş ne oynadı, ne üretti? İlk 35 dakika bir kişi Beşiktaş'ı beğendi mi? Böyle futbol oynar mısın? Muhteşem de seyirci gelmiş, havaya girmiş, çok iyi atmosfer. Sen koskoca 35 dakika Cengiz, Rıdvan, Cerny kesti defans, Abraham vurdu aut notları alıyorum bu Beşiktaş kadrosuna.”

BÖYLE İSTATİSTİK OLUR MU’

“Beşiktaş formasını koy; başkan olmasın, yönetim olmasın, teknik direktör olmasın 8 maçta 13 puan alır ya! Beşiktaş forması alır tek başına. Böyle bir istatistik olur mu ya! 8 maçta 13 puan... Galatasaray yendi 25 olacak, sen 13'sün. Nasıl kapatacaksın? Haydi onu geçtim. Trabzonspor da yendi Rize'de. Trabzon 20 yaptı, Trabzonspor'u nasıl yakalayacaksın? Fenerbahçe Karagümrük ile oynayacak, o da farkı açacak. Bitti... “

‘VAHİY Mİ GELDİ?

“Kasım ayını bile göremedi Beşiktaş! Bu kadro bu kadar kötü değil, 8 maçta 13 puan almaz bu kadro. Hocasız, futbolcusuz formayı koy 14 puan alır bu kadro. Mert Günok bu sene zaten iyi oynamıyor, milli takımda da kaptırdı formayı. Konsantrasyon eksikliği var, bir de üzerine kaptanlığı alıyorsun. O zaman Ersin ile başla hocam. Zaten şampiyon olduğun kadroda Ersin oynuyordu. Niye Ersin ile başlamıyorsun? Milli takım arasında vahiy mi geldi? Bugüne kadar kaleci kaptandı, vahiy mi geldi?"