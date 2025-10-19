BIST 10.209
TFF'den Galatasaray-Bodo Glimt maç saatinde şaşırtan uygulama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacağı maç saatine Trendyol Süper Lig müsabakası koyarak ilginç bir uygulamaya imza attı.

Türkiye'yi Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı-kırmızılı ekip, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının oynanacağı 22 Ekim Çarşamba günü aynı zamanda Süper Lig'de 3. haftanın iki erteleme maçı yapılacak. TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmaları da saat 20.00'de başlayacak.

TFF'nin bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı anlara yerel lig müsabakası koyması hem milli statüdeki Galatasaray-Bodo/Glimt maçının atmosferini olumsuz etkileyeceği hem de şifreli platformdan yayımlanan Süper Lig karşılaşmalarının izlenirliğini düşürerek organizasyonun marka değerini etkileyeceği eleştirilerinin yapılmasına neden oldu.

