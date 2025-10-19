İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Abone ol
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Cibaliya Mülteci Kampı’nda İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Durumun tehlikesinden ötürü yardım ekiplerinin bölgeye ulaşamadığı kaydedildi.
Saldırı, 10 Ekim’de varılan ateşkese rağmen Gazze’de gerilimin sürdüğünü ortaya koyuyor. Söz konusu bölge, İsrail’in "sarı hat" olarak adlandırdığı askeri bölgelerin yakınında yer alıyor.
İsrail ordusu bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah’a da hava saldırısı düzenlemişti.
Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapacağı aktarılmıştı.
İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına göre, Gazze içinde "sarı hat" diye isimlendirilen bölgelere çekilmişti.