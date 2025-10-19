BIST 10.209
Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı. Toprak, Dünya Superbike'ta 2021, 2024'ten sonra 2025'te de şampiyon olarak 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun son ayağının ikinci yarışı İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, öğle saatlerinde gerçekleşen superpole yarışında Nicolo Bulega tarafından yarış dışı bırakıldığı için son yarışa 10'uncu cepten başladı.

Razgatlıoğlu, sezonun 20 turluk son ana yarışında damalı bayrağı, 3. sırada geçti.

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, geçen yılın ardından üst üste ikinci kez ve toplamda 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

İspanya'da birçok vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerine ayırılan seyirci tribünlerinden Toprak'ı destekledi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da öğrencisi Toprak'ın şampiyonluk yarışını ana ekrandan izledi.

Lastik yakma şovu da yaptı

Şampiyonluğun gelmesinin ardından Türk bayrağı ile zafer turu atan Toprak, Kenan Sofuğlu ve diğer takım arkadaşlarının etrafını sardıkları yerde kutlama için altın renkli tulumunu giydi ve podyuma doğru alkışlarla ilerledi. Toprak, podyuma giderken lastik yakma şovu da yaptı.

Jerez Pisti'nde 2025'in son ana yarışını, Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista ikinci sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nı genel klasmanda 616 puanla şampiyon bitirdi. Bulega, sezonu 603 puanla ikinci sırada, Bautista da 337 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, sezon sonunda 26 puanla 21. oldu.

Milli motosikletçi Bahattin, Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağındaki ikinci ana yarışta bitiş çizgisini 15. sırada geçti.

