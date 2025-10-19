BIST 10.209
Balıkesir'de 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gasbettiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli, çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde Mustafa Emlik (36), 46 AHZ 090 plakalı aracın sahibi uzman çavuş Kemal Ekri'yi tabancayla vurup aracı gasbederek kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Ekri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli, Akçay Mahallesi'nde Göktuğ Çalık'ı da tabancayla öldürüp, İkizçay ve Yenimahalle polis memurları İ.G. ve Ü.I. ile 5 kişiyi daha yaraladıktan sonra kaçmaya devam etti.

Polis ekipleri ile şüpheli arasında başlayan kovalamaca çatışmaya dönüştü. Şüpheli Mustafa Emlik, çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir aracın gasbedildiği ve silah kullanıldığı ihbarının gelmesi üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Olay yerinde bir vatandaşımızın öldürüldüğü ve aracının da gasbedildiği anlaşılmıştır. Gasbettiği araçla olay yerinden uzaklaşan şüpheli, daha sonra bir başka yerde bir vatandaşımızı daha öldürmüş, 5 vatandaşımızı da yaralamıştır. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan sıcak takip esnasında Edremit ilçe merkezinde çıkan çatışmada 2 polis memurumuz yaralanmış, şüpheli şahıs da o esnada etkisiz hale getirilmiştir. Yaralanan 5 vatandaşımız ile 2 polis memurunun tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Yaşanan üzüntü verici olaydan dolayı vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış, olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum."

Vali Ustaoğlu, Edremit Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelerde tedaviye alınan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bu arada olayda yaşamını yitiren uzman çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi, Edremit 19. Komando Tugayı'nda düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Ankara'nın Etimesgut ilçesine gönderildi.

