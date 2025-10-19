BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  DÜNYA

KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminde saat 16.00 itibarıyla oy kullanan seçmen oranı belli oldu

KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminde saat 16.00 itibarıyla oy kullanan seçmen oranı belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde saat 16.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 53,19'unun oy kullandığını belirtti.

Abone ol

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, oyunu eşiyle saat 11.30'da Suat Günsel İlkokulu 74 numaralı sandıkta kullanan Özerdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı seçiminin ülke için önemli olduğunu belirten Özerdağ, seçimin ülke, devlet ve halk için hayırlı olmasını diledi.

Ülke genelinde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getiren Özerdağ, sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarla ilgili şikayetler aldıklarını belirterek, vatandaş, parti ve adayların dikkatli ve kurallara uygun şekilde davranmasının önemine vurgu yaptı.

Özerdağ, "Beklentimiz seçimin adil, demokratik ve kurallara bağlı olarak sonuçlanmasıdır." diyerek, seçim sonuçlarının demokratik kazanım olmasını diledi.

Saat 16.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 53,19'a çıktı

TAK'ın haberine göre, YSK Başkanı Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde saat 16.00 itibarıyla oy kullanma oranını yüzde 53,19 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemleri saat 18.00’e kadar devam edecek.

YSK'den verilen bilgiye göre, saat 16.00 itibarıyla ilçelere göre katılım oranı ise Lefkoşa'da yüzde 54,28, Gazimağusa'da yüzde 51,87, Girne'de 52,70, Güzelyurt'ta yüzde 51,77, İskele'de yüzde 54,06 ve Lefke'de yüzde 54,43 oldu.

Buna göre şu ana kadar en yüksek katılım Lefke, en düşük ise Güzelyurt oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Dünya Superbike şampiyonu Razgatlıoğlu'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Dünya Superbike şampiyonu Razgatlıoğlu'na tebrik
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirdi
ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirdi
Balıkesir'de 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Balıkesir'de 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Özgür Özel'den İmamoğlu aday olamazsa kim olur sorusuna yanıt
Özgür Özel'den İmamoğlu aday olamazsa kim olur sorusuna yanıt
İsrail'in teslim ettiği cenazelerin baş ve göğüs bölgesinde kurşun izleri tespit edildi
İsrail'in teslim ettiği cenazelerin baş ve göğüs bölgesinde kurşun izleri tespit edildi
Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı
Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı
Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde tarihi mücevherler çalındı
Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde tarihi mücevherler çalındı
Asgari ücret için kritik gün belli oldu! Toplantı bu tarihte yapılacak, asgari ücret belli oluyor!
Asgari ücret için kritik gün belli oldu! Toplantı bu tarihte yapılacak, asgari ücret belli oluyor!
Osmaniye'de deprem oldu AFAD büyüklüğünü açıkladı
Osmaniye'de deprem oldu AFAD büyüklüğünü açıkladı
TFF'den Galatasaray-Bodo Glimt maç saatinde şaşırtan uygulama
TFF'den Galatasaray-Bodo Glimt maç saatinde şaşırtan uygulama
Nihat Kahveci Beşiktaş maçından sonra ateş püskürdü! Sergen Yalçın'a söyledikleri olay...
Nihat Kahveci Beşiktaş maçından sonra ateş püskürdü! Sergen Yalçın'a söyledikleri olay...