Göztepe, ilk mağlubiyetini Alanyaspor'dan aldı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Maçın tek golünü 83. dakikada Ümit Akdağ attı. Bu sonuçla Alanyaspor 13 puanla 8. sıraya yükselirken, sezonun ilk yenilgisini alan Göztepe 16 puanla 4. sıraya geriledi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Göztepe'yi evinde 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 83. dakikada Ümit Akdağ kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Corendon Alanyaspor 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi ve 13 puana yükselerek 8. sırada yer aldı. Göztepe ise bu sezon ilk kez mağlup olarak 16 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor, Kocaelispor; Göztepe ise Galatasaray deplasmanına konuk olacak.

