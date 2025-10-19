Ambulans ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...

BIST 10.209
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yaralıları taşıyan ambulans ile bir otomobilin çarpışması sonucu 3’ü sağlık görevlisi olmak üzere 8 kişi yaralandı. Uzunköy yakınlarında meydana gelen kazada yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından Adıyaman’daki hastanelere kaldırıldı.

H.B.Ç. idaresindeki 02 AFH 579 plakalı ambulans, Uzunköy yakınlarında sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 ACR 656 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ambulanstaki 3 sağlık görevlisi, bıçakla yaralanan 2 kişi ve 1 refakatçi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adıyaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

