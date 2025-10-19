BIST 10.209
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi sona erdi. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Tufan Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

KKTC'nin cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez kurulan sandıklar 18.00 itibarıyla kapandı.

Vatandaşlar, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy kullandı.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.

RESMİ OLMAYAN İLK SONUÇLARA GÖRE ERHÜRMAN YENİ CUMHURBAŞKANI OLDU

19:40 KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Tufan Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

KKTC'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ açıkladığı sonuçlara göre, 777 sandıktan 735’i açılırken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyların yüzde 35,77’sini aldı.

19:05 YSK Başkanı Bertan Özerdağ, resmi olmayan ilk sonuçları açıkladı. 

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre: 

KKTC Yüksek Seçim Kurulu: 777 sandıktan 580’i açılırken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyların yüzde 35,27’sini, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 63,28’ini aldı. 

