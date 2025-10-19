İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'ye yeniden saldırdı

İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal gerekçesiyle resmen bozarak Gazze Şeridi genelinde yoğun hava saldırılarına başladı.

Abone ol

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını Hamas'ın sözde ihlallerini gerekçe göstererek resmen bozdu ve Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

İSRAİL, GAZZE GENELİNDE SALDIRILARA YENİDEN BAŞLADI

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre İsrail, ateşkese rağmen Gazze genelinde bir dizi saldırıya başladı.

Ordu kaynakları, bu süreçte Gazze'de İsrailli esirlerin tutulduğu tünellere de saldırı düzenlendiğini savundu.

Saldırıların Hamas'ın ateşkes ihlaline karşı düzenlendiği ileri sürüldü.

SABAH SAATLERİNDE REFAH'I VURMUŞLARDI

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.