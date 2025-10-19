Burak Yılmaz'ın öğrencileri durdurulamıyor

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Hesap.com Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Drissa Camara, Kacper Kozlowski ve Mohammed Bayo kaydederken, konuk ekibin golleri Bachir Gueye’den geldi. Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK puanını 17’ye çıkararak 3. sıraya yükselirken, Erol Bulut’un ilk maçına çıktığı Antalyaspor üst üste üçüncü yenilgisini aldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Drissa Camara, 17. dakikada Kacper Kozlowski ve 31. dakikada Mohammed Bayo kaydetti. Hesap.com Antalyaspor'un tek golü ise 84. ve 86. dakikalarda Bachir Gueye kaydetti.
Burak Yılmaz döneminde yükselişini sürdüren Gaziantep FK 17 puanla 3. sıraya yerleşti. Erol Bulut yönetiminde ilk maçına çıkan Hesap.com Antalyaspor ise üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı ve 11 puanda kaldı.