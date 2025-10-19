BIST 10.209
Ömer Çelik: Kıbrıs Türk davasının yanındayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağını vurguladı. Çelik, Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine güçlü desteğin süreceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz."

