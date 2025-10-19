Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu acilen toplanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düşük katılımla gerçekleştiğini belirterek, sonuçların Kıbrıs Türk halkının iradesini tam olarak yansıtmadığını söyledi. Bahçeli, KKTC parlamentosunun acilen toplanarak federasyon fikrini reddetmesi ve Türkiye’ye katılma kararı alması gerektiğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

''KKTC PARLAMENTOSU ACİLEN TOPLANMALI''

Bahçeli açıklamasında şunları ifade etti:

"KKTC’de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır"