POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tufan Erhürman’a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden Erhürman’ı tebrik ederek, KKTC’nin demokratik olgunluğunu vurguladı ve Türkiye’nin KKTC’nin egemenlik haklarını her platformda savunmaya devam edeceğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC), yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Resmi olmayan seçime göre Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KKTC SEÇİM SONUÇLARINA DAİR AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."

