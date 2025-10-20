Fatih Karagümrük Başkanı'ndan şok tepki! Stadı terk etti

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe ile oynanan maç sırasında hakem kararlarına tepki göstererek stadyumu terk etti. Hurma, "Böyle hakem mi olur?" diyerek hakemin baskı altında kaldığını ve kararlarının taraflı olduğunu savundu.

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmayı Kadıköy'de izleyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, maç oynanırken stadyumu terk etti.

"BÖYLE HAKEM Mİ OLUR!"

Maçı terk ettikten sonra kameralara konuşan Süleyman Hurma, "Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı." dedi.

"TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ

Sözlerine devam eden Hurma, "Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı." ifadelerini kullandı.