BIST 10.209
DOLAR 41,94
EURO 48,92
ALTIN 5.730,04
HABER /  SPOR

Fatih Karagümrük Başkanı'ndan şok tepki! Stadı terk etti

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe ile oynanan maç sırasında hakem kararlarına tepki göstererek stadyumu terk etti. Hurma, "Böyle hakem mi olur?" diyerek hakemin baskı altında kaldığını ve kararlarının taraflı olduğunu savundu.

Abone ol

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmayı Kadıköy'de izleyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, maç oynanırken stadyumu terk etti.

"BÖYLE HAKEM Mİ OLUR!" 

Maçı terk ettikten sonra kameralara konuşan Süleyman Hurma, "Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı." dedi.

"TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ

Sözlerine devam eden Hurma, "Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
KKTC yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Erdoğan'a teşekkür
KKTC yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Erdoğan'a teşekkür
Özgür Özel’den Erhürman’a tebrik mesajı
Özgür Özel’den Erhürman’a tebrik mesajı
İsrail Türkiye’nin Gazze’deki rolünden rahatsız
İsrail Türkiye’nin Gazze’deki rolünden rahatsız
Burhanettin Duran: KKTC seçimleri Kıbrıs Türk demokrasisinin göstergesi
Burhanettin Duran: KKTC seçimleri Kıbrıs Türk demokrasisinin göstergesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tufan Erhürman’a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tufan Erhürman’a tebrik mesajı
Ömer Çelik: Kıbrıs Türk davasının yanındayız
Ömer Çelik: Kıbrıs Türk davasının yanındayız
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu acilen toplanmalı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu acilen toplanmalı
Göztepe, ilk mağlubiyetini Alanyaspor'dan aldı
Göztepe, ilk mağlubiyetini Alanyaspor'dan aldı
Burak Yılmaz'ın öğrencileri durdurulamıyor
Burak Yılmaz'ın öğrencileri durdurulamıyor
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ilk yarıda bulduğu gollerle devirdi
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ilk yarıda bulduğu gollerle devirdi
Trump: Hamas’ın silahsızlanması için zaman çizelgesi yok
Trump: Hamas’ın silahsızlanması için zaman çizelgesi yok