BIST 10.209
DOLAR 41,95
EURO 49,00
ALTIN 5.747,37
HABER /  GÜNCEL

Çorum'da babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Çorum'da babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Çorum'da bir kişi oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Abone ol

Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın, oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından şüphelinin 19 AZ 055 plakalı otomobille evden uzaklaştığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracı takibe aldı.

Takip sonucu Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde durdurulan otomobilde yakalanan şüpheli gözaltına alınarak, işlemler için Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan baba Yaşar Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler asist yaptı Real Madrid kazandı
Arda Güler asist yaptı Real Madrid kazandı
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Büyük bir problemimiz var
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Büyük bir problemimiz var
Trump'tan İsrail'in ihlali sonrası ateşkese ilişkin açıklama
Trump'tan İsrail'in ihlali sonrası ateşkese ilişkin açıklama
Balıkesir'de polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede öldü
Balıkesir'de polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede öldü
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul il başkanlıına seçildi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul il başkanlıına seçildi
Fatih Karagümrük Başkanı'ndan şok tepki! Stadı terk etti
Fatih Karagümrük Başkanı'ndan şok tepki! Stadı terk etti
KKTC yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Erdoğan'a teşekkür
KKTC yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Erdoğan'a teşekkür
Özgür Özel’den Erhürman’a tebrik mesajı
Özgür Özel’den Erhürman’a tebrik mesajı
İsrail Türkiye’nin Gazze’deki rolünden rahatsız
İsrail Türkiye’nin Gazze’deki rolünden rahatsız
Burhanettin Duran: KKTC seçimleri Kıbrıs Türk demokrasisinin göstergesi
Burhanettin Duran: KKTC seçimleri Kıbrıs Türk demokrasisinin göstergesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tufan Erhürman’a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tufan Erhürman’a tebrik mesajı
Ömer Çelik: Kıbrıs Türk davasının yanındayız
Ömer Çelik: Kıbrıs Türk davasının yanındayız