Kırık camdaki kan izlerini gördüler! Ekipler eve çilingirle girdi

Anadolu Ajansı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

18035. Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede, kırık pencere camından kan izlerini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Olcay Ö'nün cesedine ulaştı. Tabancayla vurulmuş olduğu belirlenen Ö'nün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

