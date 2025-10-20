Kırık camdaki kan izlerini gördüler! Ekipler eve çilingirle girdi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.Abone ol
18035. Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede, kırık pencere camından kan izlerini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Olcay Ö'nün cesedine ulaştı. Tabancayla vurulmuş olduğu belirlenen Ö'nün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.