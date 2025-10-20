BIST 10.250
DOLAR 41,96
EURO 48,99
ALTIN 5.742,32
Türk şirketine ait kargo uçağı Hong Kong'e inerken pistten çıktı denize sürüklendi: 2 ölü

Dubai’den kalkan Türk şirketi ACT Havayolları'na ait bir kargo uçağı, Hong Kong’a inişi sırasında yer aracına çarpıp pistten çıktı ve denize sürüklendi. Boeing 747'nin çarptığı yer aracındaki iki kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na inen bir kargo uçağı pistten çıkarak denize uçtu.

Havalimanı işletmesinin açıklamasına göre kaza yerel saatle pazartesi sabahı meydana geldi. Uçakta bulunan dört mürettebat kurtarılırken, pist yakınında bulunan ve uçağın çarptığı tahmin edilen bir yer aracındaki iki kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nın kuzey pistinin kapatıldığını, güney ve merkez pistlerin ise çalışmaya devam ettiğini duyuruldu.

Emirates Havayolları yaptığı açıklamada, EK9788 sefer sayılı uçağın Türk şirketi ACT Havayolları’ndan kiralanmış bir Boeing 747 olduğunu bildirdi.

Açıklamada “Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir.” denildi.

Türk kargo şirketi ACT Havayolları, büyük havayolu şirketlerine ek kargo kapasitesi sağlayan bir firma. Şirketten kazaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

