Tutuklanan CHP'li eski başkan yoğun bakıma kaldırıldı

CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, cezaevinde rahatsızlandı. Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Erdem’e, tedbir amacıyla anjiyo yapılacağı bildirildi.

T24'de yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 15'i tutuklanmıştı.

