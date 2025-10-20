BIST 10.250
DOLAR 41,96
EURO 48,99
ALTIN 5.742,32
HABER /  MEDYA

O Ses'in en sevilen yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanına yenildi...

O Ses'in en sevilen yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanına yenildi...

O Ses Türkiye'deki başarısıyla adını duyuran Funda Kayacık, bu kez Kim Milyoner Olmak İster'de şansını denedi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada enerjisiyle dikkat çeken Kayacık, üçüncü soruda yaptığı hatayla elendi. "Patladım mı? Patladım!" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yarışmadaki doğal tavırları izleyicilerden tam not aldı.

Abone ol

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'in 1185. bölümünde yarışmacı koltuğuna bu kez O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda adından sıkça söz ettiren seslendirme sanatçısı Rümeysa Funda Kayacık oturdu. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca ile keyifli bir sohbetin ardından büyük bir heyecanla yarışmaya başlayan Kayacık, ilk iki soruyu başarıyla geçti.

O Ses'in en sevilen yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanına yenildi... - Resim: 0

Ancak üçüncü soruda işler tersine döndü. Soruda, "Yeryüzünün denizle kaplı olmayan bölgesine verilen isim olan 'kara' ve 'siyah' kelimeleriyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?" şeklinde bir ifade yer aldı. "Kara" kelimesinin hem renk hem de toprak anlamında kullanılmasından yola çıkan Kayacık, doğru cevabın "eş anlamlı" olduğunu düşündü. Ancak sorunun doğru yanıtı "sesteş (eş sesli)" idi.

"NE YAPTIN FUNDA?"

Cevabın açıklanmasının ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Funda Kayacık, "Patladım mı? Patladım!" diyerek hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri güldürdü. Oktay Kaynarca ise "Ne yaptın Funda?" diyerek yarışmacının heyecanına ortak oldu. Kayacık da gülümseyerek, "Gerçekten burada insan patlıyor ya!" ifadeleriyle yarışmadan eğlenceli bir şekilde ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırık camdaki kan izlerini gördüler! Ekipler eve çilingirle girdi
Kırık camdaki kan izlerini gördüler! Ekipler eve çilingirle girdi
AK Parti düğmeye bastı! Trafik cezalarında yeni dönem, yüzde 30 detayı
AK Parti düğmeye bastı! Trafik cezalarında yeni dönem, yüzde 30 detayı
KKTC Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhurman'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhurman'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Türk şirketine ait kargo uçağı Hong Kong'e inerken pistten çıktı denize sürüklendi: 2 ölü
Türk şirketine ait kargo uçağı Hong Kong'e inerken pistten çıktı denize sürüklendi: 2 ölü
Manchester United Liverpool'u 9 yıl sonra evinde yendi
Manchester United Liverpool'u 9 yıl sonra evinde yendi
Çorum'da babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Çorum'da babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Arda Güler asist yaptı Real Madrid kazandı
Arda Güler asist yaptı Real Madrid kazandı
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Büyük bir problemimiz var
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Büyük bir problemimiz var
Trump'tan İsrail'in ihlali sonrası ateşkese ilişkin açıklama
Trump'tan İsrail'in ihlali sonrası ateşkese ilişkin açıklama
Balıkesir'de polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede öldü
Balıkesir'de polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede öldü
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul il başkanlığına seçildi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul il başkanlığına seçildi