ABD’de “Krallara Hayır” protestoları

ABD genelinde milyonlarca kişinin katıldığı “Krallara Hayır” protestolarında Başkan Donald Trump’a yöneltilen “otoriterlik” suçlamalarına Trump’tan sert yanıt geldi. Trump, “Ülkemizi harika kılmak için canımı dişime takıyorum. Hepsi bu. Ben hiç de kral değilim.” dedi.

Haziran ayında ilki düzenlenen ve Trump yönetiminin ülkeyi “militer ve otokratik bir yöne” sürüklediğini savunan “Krallara Hayır” eylemlerinin ikincisi hafta sonu 50 eyalette eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gösterilere Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (ACLU) açıklamasına göre yaklaşık 7 milyon kişi katıldı.

TRUMP’TAN PROTESTOLARA TEPKİ: “BİR ŞAKA GİBİ”

Başkent Washington’a dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, kendisine yöneltilen eleştirileri reddetti.
“Kral değilim. Ülkemizi harika kılmak için canımı dişime takıyorum. Hepsi bu. Ben hiç de kral değilim.” ifadelerini kullanan Trump, protestoları “bir şaka” olarak nitelendirdi.

Trump, gösterilerin milyarder iş insanı George Soros ve “radikal solcu gruplar” tarafından finanse edildiğini öne sürerek, “İnsanlara baktım. Bu ülkeyi temsil etmiyorlar. Gösteriler çok küçüktü, çok etkisizdi ve insanlar çıldırmıştı.” değerlendirmesinde bulundu.

PROTESTOLARDA DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Eylemler boyunca göstericiler, demokrasiye, ifade özgürlüğüne, çevreye ve insan haklarına yönelik tehditlere dikkat çekti. ACLU ve diğer sivil toplum kuruluşları, protestoların amacının “ülkenin demokratik değerlerini korumak” olduğunu belirtti.

ACLU açıklamasında, “Krallara Hayır” hareketinin yalnızca Trump’a karşı değil, ABD’nin “demokratik olmayan eğilimlere” karşı bir halk tepkisi olduğunun altı çizildi.

