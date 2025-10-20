Akbank ve Arya Yatırım Platformu'ndan girişimcilere özel "Yatırıma Hazırlık Programı"

Akbank Girişim Bankacılığı ile Arya Yatırım Platformu işbirliğiyle yürütülen Yatırıma Hazırlık Programı'nın yeni dönemi başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yatırım almaya hazırlanan girişimcilerin yatırımcılarla doğru biçimde iletişim kurmalarını desteklemeyi amaçlayan program, kapsamlı eğitim modülleri ve mentörlük desteği sunuyor. Katılımcılar, finansal modelleme, yatırımcı sunum teknikleri, değerleme, yatırım simülasyonları ve müzakere süreçleri gibi konularda uygulamalı içeriklerle bilgilendiriliyor.

İlk yatırımını alma olgunluğuna erişmiş girişimlerin, yatırımcı karşısına en doğru şekilde çıkabilmesi için tasarlanan programda, iş modeli ve pazara erişim aşamalarından sermaye, insan kaynağı ve network yönetimine, büyüme stratejilerinden kaynak planlamasına kadar birçok başlık ele alınıyor.

Programa katılmaya hak kazanan girişimcilere yatırım sürecinin tüm aşamalarına dair kapsamlı bilgi veriliyor ve şirket değerlemesi konusunda öneriler sunuluyor.

14 Ekim'de başlayan ve 2 Aralık'ta tamamlanacak program kapsamında seçilen 16 girişimci, beş modüllük butik yapıda eğitim alacak. Program sonunda düzenlenecek mezuniyet etkinliğinde girişimler, yatırım ekosisteminden özel davetlilerle buluşma fırsatı yakalayacak. Etkinlikte öne çıkan beş girişim, yatırım öncesi analiz sürecine alınarak derinlemesine danışmanlık desteğinden faydalanacak.

'Yatırım süreçlerine stratejik olarak da hazır olmalarını sağladık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, Akbank'ın girişimlerin büyüme yolculuğunda en güçlü stratejik iş ortağı olmayı hedeflediğini belirtti.

Bektaş, programla girişimcilerin yatırım süreçlerine yalnızca finansal değil, stratejik olarak da hazır olmalarını sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Türkiye'de bankacılık sektöründe benzeri olmayan, kapsamlı ve gerçek yatırımcı simülasyon oturumlarını içeren bu programla, girişimcilere finansal bilgi ve yatırımcı ilişkileri eğitiminin yanı sıra güçlü bir network imkanı da sunuyoruz. Böylece girişimcilerin yatırım sürecine kapsamlı biçimde hazırlanmasını sağlarken, uzun vadeli yol arkadaşlığı sunuyor, stratejik danışmanlık desteği veriyoruz.'