Asgari ücret 2026'da ne olacak? Kurul bugün toplanıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, bugün toplanıyor. Kurul, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu'nu, bugün bir kez daha toplayacak.

Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

İŞÇİ TARAFI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirmişti.

Atalay, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız." açıklamalarında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret etmiş ve 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim." demişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



2025 YILININ ASGARİ ÜCRETİ NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelse 26 bin 524 lira, yüzde 25 zam gelse 27 bin 630 lira, yüzde 30 zam gelse 28 bin 735 lira, yüzde 35 zam gelse 29 bin 840 lira, yüzde 40 zam gelse 30 bin 945 lira olacak.



ASGARİ ÜCRETLİLER NE KADAR ZAM ALIR?

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye değerlendirmesinde maaşlara yönelik önemli vurguda bulunmuştu.

Moody's, notun yükselmesi için maaşların geriye dönük zamlanması yerine geleceğe yönelik beklentilere göre zamlanmasını öne sürdü. Buna göre Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda belirttiği oranlarda bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olurken, 2026 yılı için yüzde 16, 2027 yıl sonu için de yüzde 13-19 aralığını açıklamıştı. Yeni enflasyon raporunda tahminlerde gerileme olması halinde asgari ücrete gelecek zammın da bu yönteme göre şekillenmesi ihtimaller arasında yer alıyor.