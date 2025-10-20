BIST 10.163
DOLAR 41,96
EURO 48,98
ALTIN 5.738,77
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Vodafone 5G hizmetini "Beşi Bir Yerde" kampanyasıyla kutluyor

Vodafone 5G hizmetini "Beşi Bir Yerde" kampanyasıyla kutluyor

Vodafone, 5G teknolojisine yönelik hazırladığı 'Beşi Bir Yerde' kampanyasını duyurdu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim'de başlayan kampanya kapsamında bireysel müşterilere, 'Yanımda' uygulaması üzerinden 5 gün boyunca her güne 1 hediye verilecek.

Vodafone, 1 Nisan 2026'da aktifleşecek 5G hizmetine yönelik beşi bir yerde mottosuyla başlattığı kampanyayla, bireysel müşterilere birinci gün mobil internet, ikinci gün seçili 5G'li cihazlarda indirim, üçüncü gün aksesuarlarda geçerli indirim, dördüncü gün Vpay ve beşinci günde ise hediye çarkını çeviren herkese katlanan sürpriz internet hediye edecek.

Kampanyaya, 'Vodafone Yanımda' mobil uygulaması üzerinden 20 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek. Kampanyaya katılan müşteriler, her gün ilgili hediyenin hikayesiyle buluşacak.

Açıklama görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5G için 5 yıldır yoğun olarak hazırlandıklarını ve dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip operatör olarak, söz konusu teknolojiye hazır olduklarını belirtti.

Şahin, 5G sevincini müşterilerle paylaşmak istediklerini vurgulayarak, 'Beşi bir yerde olarak isimlendirdiğimiz yeni kampanyamızla müşterilerimize 5 gün boyunca çeşitli hediyeler sunacağız. Müşterilerimiz, 'Yanımda' uygulamasında her gün sürpriz hediyelerle karşılaşacak. Amacımız, 5G heyecanını müşterilerimizle birlikte kutlamak. Tüm müşterilerimizi 5G kutlamamıza katılmaya davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı
ABD’de “Krallara Hayır” protestoları
ABD’de “Krallara Hayır” protestoları
Nihat Kahveci'nin tansiyonu inmiyor! Bu sefer de Fenerbahçe maçının ardından çileden çıktı
Nihat Kahveci'nin tansiyonu inmiyor! Bu sefer de Fenerbahçe maçının ardından çileden çıktı
Sergen Yalçın'a övgüler dizdi! Hülya Avşar'dan tam destek
Sergen Yalçın'a övgüler dizdi! Hülya Avşar'dan tam destek
Trump'tan Ukrayna'ya dikkat çeken çağrı: "Yapmaları gereken...''
Trump'tan Ukrayna'ya dikkat çeken çağrı: "Yapmaları gereken...''
Trump, Hindistan Başbakanı Modi'den Rus petrol alımlarını durdurma sözü aldığını bildirdi
Trump, Hindistan Başbakanı Modi'den Rus petrol alımlarını durdurma sözü aldığını bildirdi
Tutuklanan CHP'li eski başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Tutuklanan CHP'li eski başkan yoğun bakıma kaldırıldı
O Ses'in en sevilen yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanına yenildi...
O Ses'in en sevilen yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanına yenildi...
Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırık camdaki kan izlerini gördüler! Ekipler eve çilingirle girdi
Kırık camdaki kan izlerini gördüler! Ekipler eve çilingirle girdi
AK Parti düğmeye bastı! Trafik cezalarında yeni dönem, yüzde 30 detayı
AK Parti düğmeye bastı! Trafik cezalarında yeni dönem, yüzde 30 detayı
KKTC Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhurman'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhurman'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması