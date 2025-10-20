Vodafone 5G hizmetini "Beşi Bir Yerde" kampanyasıyla kutluyor

Vodafone, 5G teknolojisine yönelik hazırladığı 'Beşi Bir Yerde' kampanyasını duyurdu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim'de başlayan kampanya kapsamında bireysel müşterilere, 'Yanımda' uygulaması üzerinden 5 gün boyunca her güne 1 hediye verilecek.

Vodafone, 1 Nisan 2026'da aktifleşecek 5G hizmetine yönelik beşi bir yerde mottosuyla başlattığı kampanyayla, bireysel müşterilere birinci gün mobil internet, ikinci gün seçili 5G'li cihazlarda indirim, üçüncü gün aksesuarlarda geçerli indirim, dördüncü gün Vpay ve beşinci günde ise hediye çarkını çeviren herkese katlanan sürpriz internet hediye edecek.

Kampanyaya, 'Vodafone Yanımda' mobil uygulaması üzerinden 20 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek. Kampanyaya katılan müşteriler, her gün ilgili hediyenin hikayesiyle buluşacak.

Açıklama görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5G için 5 yıldır yoğun olarak hazırlandıklarını ve dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip operatör olarak, söz konusu teknolojiye hazır olduklarını belirtti.

Şahin, 5G sevincini müşterilerle paylaşmak istediklerini vurgulayarak, 'Beşi bir yerde olarak isimlendirdiğimiz yeni kampanyamızla müşterilerimize 5 gün boyunca çeşitli hediyeler sunacağız. Müşterilerimiz, 'Yanımda' uygulamasında her gün sürpriz hediyelerle karşılaşacak. Amacımız, 5G heyecanını müşterilerimizle birlikte kutlamak. Tüm müşterilerimizi 5G kutlamamıza katılmaya davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.