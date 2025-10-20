BIST 10.163
YÖK'e 7 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı ve sistem uzmanı olmak üzere 7 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan ilana göre, geçerli başvuru yapan adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamına göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak sıralanacak.

Alınacak personel sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

2 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 3 yazılım geliştirme uzmanı ve 2 sistem uzmanı olmak üzere 7 sözleşmeli bilişim personeli alımına başvurular 4 Kasım'a kadar e-Devlet kapısı aracılığıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden elektronik ortamdan yapılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi "www.yok.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyenlere herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alan adaylar başarılı sayılacak.

