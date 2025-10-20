BIST 10.250
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle 21, 22 ve 23 Ekim 2025'te sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ziyaretler kapsamında, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır."

