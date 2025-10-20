BIST 10.163
Sivas'ta trafik kazası! Yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi'nde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 15 yaşındaki sürücü Yusuf Şeker, tedavi gördüğü Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şeker'in cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Y.Ş. yönetimindeki 58 ABV 973 plakalı minibüs, dün Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi'nde Paşabahçe Mesire Alanı girişine devrilmiş, kazada sürücü ile araçtaki Ö.B. (16), F.K. ve M.K. yaralanmıştı.

