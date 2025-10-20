BIST 10.299
DOLAR 41,96
EURO 48,93
ALTIN 5.730,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyon'da korkunç kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı...

Afyon'da korkunç kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı...

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

İ.C. (44) idaresindeki 38 TU 563 plakalı tır, ilçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 AAR 699 plakalı otomobile çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan M.S. (35) olay yerinde hayatını kaybederken Sivas'ın Suşehri ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan Mert A. (23) ağır yaralandı.

Mert A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da polis-savcı yalanıyla 2 milyonluk vurgun
Sakarya'da polis-savcı yalanıyla 2 milyonluk vurgun
7 ilde 319 konut ile 197 iş yeri satışa çıkarılıyor 60 ay vade imkanı
7 ilde 319 konut ile 197 iş yeri satışa çıkarılıyor 60 ay vade imkanı
Real Madrid'in hocası Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü
Real Madrid'in hocası Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü
Sırt bölgesinde kemik ağrısına dikkat! Kemik erimesinin belirtisi olabilir...
Sırt bölgesinde kemik ağrısına dikkat! Kemik erimesinin belirtisi olabilir...
Divan Otelleri kimin? Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı
Divan Otelleri kimin? Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin 70 dönümlük arazisine el koydu
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin 70 dönümlük arazisine el koydu
İzmir'de zincirleme trafik kazası! 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'de zincirleme trafik kazası! 1 ölü, 4 yaralı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Zorunlu olacak
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Zorunlu olacak
Sivas'ta trafik kazası! Yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Sivas'ta trafik kazası! Yaralanan sürücü hayatını kaybetti
YÖK'e 7 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
YÖK'e 7 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak
ABD Başkanı Trump ülke genelindeki protestoları şaka olarak niteledi
ABD Başkanı Trump ülke genelindeki protestoları şaka olarak niteledi