Sakarya'da polis-savcı yalanıyla 2 milyonluk vurgun

Sakarya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan iki zanlı tutuklandı.

Sakarya'da polis ve savcı yalanıyla 2 milyon liralık vurgun yapan iki şüpheli tutuklandı.

Olay Adapazarı ilçesinde yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 2 milyon lira civarında dolandırılan mağdurlara ilişkin çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda A.D. (29) ve B.A. (18) yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ve B.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

