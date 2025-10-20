BIST 10.299
Real Madrid'in hocası Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü

Real Madrid'in deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta asistiyle galibiyette önemli rol oynayan Arda Güler, hocasından övgü aldı.

İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso, maç sonunda yaptığı değerlendirmede milli futbolcuyu yere göğe sığdıramazken önemli ifadeler kullandı.

Alonso, "Arda oyuna girdiğinde harika bir etki yarattı. Militao’nun pasında golü hazırladı. Ritmi bulmak kolay değildi ama o bunu başardı.” diye konuştu.

Öte yandan Bellingham ve Arda Güler'in birlikte oynama konusunu da değerlendiren Xabi Alonso, “Bence Arda ve Jude hem ‘6’ hem ‘10’ numara pozisyonlarında oynayabilirler. Birbirlerinin rollerini değiştirebiliyorlar. Arda döndüğünde ve son pası verdiğinde fark yaratıyor. Bu ikiliyi daha çok bir arada görmek istiyoruz.”

