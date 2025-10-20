İslam Memiş'in altın fiyatları için dediği oldu! Rüzgar tersine döndü gram altın çakıldı

Altın rekor üstüne rekor kırdı kimse ne olduğunu anlamadı. Ons altında tarihi zirveler test edildi, gram altın ise 6 bin lira sınırına dayandı. Yeni haftada altında şaşırtan bir düşüş yaşandı. Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yatırımcılar son rakamları yakından takip ediyor. Öte yandan uzman isim İslam Memiş 'rüzgar tersine dönecek' diyerek bu düşüşü işaret etmişti.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 1,6 azalışla 5 bin 729 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın 5 bin 714 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 10 bin 220 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 713 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 233 dolarda seyrediyor

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserliklerle altın fiyatlarında düşüş eğilimi görülüyor.

İktisatçı Mahfi Eğilmez "Belirsizliğin olduğu yerde altın hep prim yapar" ifadelerini kullanmış ve "Trump'ın politikalarına karşı Çin aslında sakin davranıyor. Çin'in elinde de nadir toprak elementleri var, 'ben de bunları vermiyorum' diyebilir. Bunu yapmıyorlar, o da sertleştirse altını tutamayız." demişti.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altına gram üzerinden değer tespiti yapılmaz veya takip edilmez. Ons üzerinden takip edilir. Artık gram altını fiyatını takip etmeyi bırakmak lazım." ifadelerini kullanmış ve şunları kaydetmişti:

"Vatandaşlarımız şuna dikkat etmesi lazım: Bu rüzgar mutlaka tersine dönecek. Çünkü bir soygun ve manipülasyon piyasasından bahsediyoruz. Büyük resetleme çok yakın. Her zaman uyarıyoruz altın borç almayın, risklidir ama bazen de dinletemiyoruz."