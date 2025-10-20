BIST 10.299
DOLAR 41,96
EURO 48,93
ALTIN 5.730,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ataşehir'de panelvanla çarpışan otomobil ters döndü

Ataşehir'de panelvanla çarpışan otomobil ters döndü

Ataşehir'de panelvanla çarpışarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Abone ol

Ferhatpaşa Mahallesi'nde H.H. yönetimindeki 34 NES 743 plakalı otomobil, Karadeniz Caddesi'nde seyir halindeyken, 16. Sokak'tan çıkan İ.B. idaresindeki 77 ABN 001 plakalı panelvanla çarpıştı.

Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ataşehir'de panelvanla çarpışan otomobil ters döndü - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
İslam Memiş'in altın fiyatları için dediği oldu! Rüzgar tersine döndü gram altın çakıldı
İslam Memiş'in altın fiyatları için dediği oldu! Rüzgar tersine döndü gram altın çakıldı
En az gol yiyen Göztepe 8 hafta sonra namağlup ünvanını kaybetti
En az gol yiyen Göztepe 8 hafta sonra namağlup ünvanını kaybetti
Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için İsrail'de
Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için İsrail'de
Afyon'da korkunç kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı...
Afyon'da korkunç kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı...
Sakarya'da polis-savcı yalanıyla 2 milyonluk vurgun
Sakarya'da polis-savcı yalanıyla 2 milyonluk vurgun
7 ilde 319 konut ile 197 iş yeri satışa çıkarılıyor 60 ay vade imkanı
7 ilde 319 konut ile 197 iş yeri satışa çıkarılıyor 60 ay vade imkanı
Real Madrid'in hocası Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü
Real Madrid'in hocası Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü
Sırt bölgesinde kemik ağrısına dikkat! Kemik erimesinin belirtisi olabilir...
Sırt bölgesinde kemik ağrısına dikkat! Kemik erimesinin belirtisi olabilir...
Divan Otelleri kimin? Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı
Divan Otelleri kimin? Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin 70 dönümlük arazisine el koydu
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin 70 dönümlük arazisine el koydu
İzmir'de zincirleme trafik kazası! 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'de zincirleme trafik kazası! 1 ölü, 4 yaralı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Zorunlu olacak
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Zorunlu olacak