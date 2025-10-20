Ataşehir'de panelvanla çarpışan otomobil ters döndü

Ataşehir'de panelvanla çarpışarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.Abone ol
Ferhatpaşa Mahallesi'nde H.H. yönetimindeki 34 NES 743 plakalı otomobil, Karadeniz Caddesi'nde seyir halindeyken, 16. Sokak'tan çıkan İ.B. idaresindeki 77 ABN 001 plakalı panelvanla çarpıştı.
Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.