Garanti BBVA'dan Borusan Next ile ikinci elde dijital taşıt kredisi

Garanti BBVA, Borusan Next işbirliğiyle ikinci el araç satın alma sürecine entegre uçtan uca dijital taşıt kredisi hizmetini kullanıma sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama sayesinde kullanıcılar, Borusan Next İkinci El Araba Alım Satım Platformu üzerinden seçtikleri araç için kredi başvurusunu şubeye veya bayiye gitmeden Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Borusan Next internet sitesinde araç seçimi yapan kullanıcılar, yönlendirildikleri Garanti BBVA Mobil üzerinden kredi başvurusunu, sözleşme onayını, dijital belge sürecini ve güvenli para transferini aynı platformda tamamlayabiliyor. Uygulama sayesinde kredi kullanımı ve satıcı onayı dahil tüm adımlar dijital ortamda gerçekleştiriliyor.

Uçtan uca dijital taşıt kredisine kısa süre içinde Borusan Next mobil uygulaması üzerinden de erişilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, ikinci el araç alımlarına yönelik uçtan uca dijital taşıt kredisi çözümüyle müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Öztopçu, Borusan Next işbirliğiyle geliştirdikleri çözümün, araç sahibi olmak isteyen müşterilere zamandan ve mekandan bağımsız, hızlı ve güvenilir bir finansman deneyimi sağladığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Garanti BBVA olarak hedefimiz, kredi süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek müşterilerimiz için görünmez olacak kadar akıcı ama hatırlanacak kadar pozitif bir deneyime dönüştürmek. Yeni nesil ikinci el taşıt finansmanı deneyimi sunan bu işbirliği de Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızı somutlaştıran örneklerden biri. Tüm ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin gözünden bakarak tasarlıyor, üstün teknolojik altyapımız sayesinde müşterilerimizin basit, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş deneyimin farkını yaşamasını sağlıyoruz."

"Bu entegrasyon sayesinde müşterilerimiz, otomobillerini gönül rahatlığıyla teslim alabiliyor"

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik de Borusan Otomotiv Grubu olarak Borusan Next ile ikinci el otomotiv sektöründe yalnızca otomobil tedarik etmenin ötesinde, satın alma sürecinin her adımında müşterilere hız, güven ve şeffaflık sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Garanti BBVA ile gerçekleştirdikleri işbirliği sayesinde kullanıcıların ilan detayına girdikten sonra kimlik numaralarıyla Garanti BBVA mobil uygulamasına yönlendirilerek, kredi başvurularını kolayca tamamlayabildiğini aktaran Tiftik, şunları kaydetti:

"Kredinin onaylanmasının ardından noter ve tescil işlemleri de aynı akış içerisinde çözümleniyor ve süreç güvenle sonuçlanıyor. Bu entegrasyon sayesinde müşterilerimiz, finansman ihtiyaçlarını pratik bir şekilde karşılayarak otomobillerini gönül rahatlığıyla teslim alabiliyor. Borusan Next olarak, kullanılmış otomobil pazarında müşterilerin güven sorununu ortadan kaldırmak, her marka ve model otomobili tüketicilerle Borusan Otomotiv kalitesi ve güvencesiyle buluşturmak vizyonuyla müşteri deneyimini kolaylaştıran çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."