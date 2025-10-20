Bahçeli'den MHP taşkilatlarına talimat Semih Yalçın duyurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin 24 Ekim'den itibaren "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbetleri gerçekleştireceklerini duyurdu.

Yalçın, "Terörsüz Türkiye" süreci ve partisinin yeni dönemde yürüteceği çalışma programına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Terörün, emperyalizmin kazanında kaynadığını ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef aldığını belirten Yalçın, "Terör yüzünden, sosyal dokuyu oluşturan kaynaşmış unsurların barış ve kardeşlik içinde yaşama azmi de büyük yara almıştır. Terörizm, siyasi ve ekonomik açıdan da olumsuz etkilemiştir. Ülkemiz, modern çağı yakalama ve toplumsal refahı sağlama yolculuğunda neredeyse yarım asır kaybetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, PKK ve FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede başarılı olduğunu ifade eden Yalçın, "Türkiye'nin terörle dize getirilemeyeceği, milletimizin varoluş azminin asla kırılamayacağı, kati surette anlaşılmıştır. Geriye, en geniş anlamda 'Terörsüz Türkiye' ikliminin egemen kılınması, toplumsal yaraların sarılması zarureti kalmıştır." açıklamasını yaptı.

Semih Yalçın, MHP'nin, terörün olmadığı yeni bir toplumsal atmosferin tesisi yolunda kolları sıvadığını vurgulayarak, "MHP, Sayın Genel Başkanımızın attığı adımlarla 'Terörsüz Türkiye' yolunda başat bir işlev üstlenmiştir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle devlet politikası haline gelen Terörsüz Türkiye hamlesi, zorunlu paradigma değişikliklerinin tam da nirengi noktasındadır." görüşünü paylaştı.

"Yeni bir program için çalışmalara başlanmıştır"

MHP'nin "milliyetçi-toplumcu" kadrolarının, "Terörsüz Türkiye" projesine odaklandığını aktaran Yalçın, MHP teşkilatlarının, Terörsüz Türkiye bağlamındaki çabalara katkıda bulunmak üzere sosyal faaliyetlerine hız verdiğini bildirdi.

MHP'nin, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın, verimli neticeler getirdiğini belirten Yalçın, "Terörsüz Türkiye" kapsamındaki çabaların akamete uğramamasının, büyük fedakarlıklarla oluşturulan toplumsal barış ve kardeşlik ikliminin zehirlenmemesinin önemli olduğunu kaydetti.

Semih Yalçın, şu bilgileri verdi:

"O bakımdan, partimizin doğrudan halka dönük siyasi faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam ettirilmesi kararı alınmış ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda yeni bir programın hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

Bu çerçevede halkla münasebetlerimizi sıkı tutmak üzere 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleri yapılacak ve milletimizin bütün kesimleriyle bir araya gelinerek, 'Derdiniz Derdimizdir' sohbetleri gerçekleştirilecektir."

Bütün il ve ilçelerde düzenlenerek yurdun her köşesinde yaygınlaştırılacak etkinlikler kapsamındaki ziyaretler ve sohbet toplantılarının esnafı, meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını da kapsayacağını ve köylere kadar uzanacağını aktaran Yalçın, "Ziyaretler dolayısıyla Terörsüz Türkiye'nin hayalden gerçeğe, soyut ülküden somut düşünceye, projeden uygulamaya geçme aşamasında olduğu ayrıntılı olarak milletimizle paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

"Olumsuz algı çalışmalarının bir sonuç vermeyeceği dile getirilecek"

Ziyaretlerde, "Terörsüz Türkiye" yolunda sarf edilen gayretlerin sonuçsuz kalmadığının ve meselenin kamu vicdanına sığmaya, yerleşmeye başladığının delilleriyle anlatılacağını vurgulayan Yalçın, "Terörsüz Türkiye" olgusunun Gazze'deki soykırımın, İsrail terörünün durması yönündeki uluslararası çabaların yeşerttiği barış umutlarından ayrı düşünülmemesi gerektiği üzerinde durulacağını, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususundaki gayretlerden ayırt edilmemesinin de öneminin dile getirileceğini belirtti.

Yalçın, "'Terörsüz Türkiye' konusunun, KKTC'nin dünyada bağımsız bir devlet olarak tanınması çabalarından soyutlanmaması gerektiğinin altı çizilecektir. Aksi takdirde KKTC Parlamentosunun Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alması gerektiği anlatılacaktır. 'Terörsüz Türkiye' yolunda atılan adımların, Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'deki vazgeçilmez çıkarlarından bağımsız değerlendirilmemesi, hatta Balkanlar ve Kafkaslar'da kalıcı barışın hakim kılınması çabalarından vareste tutulmaması icap ettiği aktarılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret ve sohbet toplantılarında, "Terörsüz Türkiye" hamlesinin, bölgedeki dengelerle coğrafyadaki denklemleri dikkate alan ve çağı kucaklayan büyük bir devlet felsefesinin yansıması olduğunun ifade edileceğini aktaran Yalçın, bu sürecin hayata geçmesinin ekonomik sorunlarını çözme çabasındaki Türkiye'nin kaynak israfına da son vereceğinin hatırlatılacağını dile getirdi.

"Muhalefetin, 'Terörsüz Türkiye' konusundaki olumsuz algı ve değersizleştirme çalışmalarının bir sonuç vermeyeceği sabırla dile getirilecektir. Terörün devam etmesinden ve yeni şehitler gelmesinden nemalanan çıkarcı siyaset anlayışının yeni yüzyılda kabul görmeyeceği gerekçeleriyle izah edilecektir" ifadesini kullanan Yalçın, 21. yüzyılda lider ülke olma hedefine yürüyen Türkiye'nin terör gibi bir ayak bağından ebediyen kurtulmasının değeri üzerinde durulacağını vurguladı.

"Bremen Mızıkacıları" gibi

Semih Yalçın, açıklamada, hayat pahalılığının vatandaşların alım gücünü düşürdüğüne de dikkati çekerek, "Devletin bu konuda aldığı sıkı tedbirlerin arkasında durmakla birlikte, milyonlarca insanımızın hayat çarkını çeviren bordroluların ücretlerinde devletimizin imkanları ölçüsünde iyileştirme yapılmasının lüzumuna inanıyoruz." sözlerine yer verdi.

Türk aile sistemi ve milli değerlerin ne pahasına olursa olsun korunmasının elzem olduğunu belirten Yalçın, MHP'nin bu hususta hazırlanacak sosyal sorumluluk projelerine, yasa değişikliklerine veya yeni yasa tekliflerine katkı vereceğini kaydetti.

Muhalefet partilerinin, iktidara ve Cumhur İttifakı'na karşı yıpratıcı ve yaralayıcı toplum mühendisliği politikalarının, kötüleme yarışına dönüştüğünü aktaran Yalçın, yapıcı ve olumlu siyaseti terk eden muhalif partilerin, iktidarı ve Cumhur İttifakı'nı başarısız göstermek için "Bremen Mızıkacıları" gibi üst üste dizildiklerini ifade etti.

Yalçın, "Türkiye'de muhalefetin anlaşılmak ve mevcut sorunlara alternatif çözümler üreterek kamuoyuna sunmak gibi bir derdi yoktur. Temel hedefleri halkı biteviye karamsarlığa, ümitsizliğe sevk etmektir." görüşünü savundu.

Her şeye rağmen MHP ve Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin yüksek hedeflere yürüyüşünün bu bozguncular güruhu tarafından engellenmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Yalçın, "'Terörsüz Türkiye' ikliminin kalıcı hale getirilmesi, sadece siyasi hayatımızda değil, milletimizin gündelik yaşantısında da hakim olması için partimizin gayretleri kesintisiz sürecektir. MHP teşkilatları, 'Terörsüz Türkiye' olgusunun milletimizin bekası açısından hayati öneminin geniş toplum kesimlerine bütün gerekçeleriyle anlatılması hususundaki çalışmalarını doludizgin devam ettirecektir." açıklamasını yaptı.