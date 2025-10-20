BIST 10.299
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

15 uygulamaya giriş yapılamıyor! Amazon, Snapchat'e ne oldu?

Amazon Web Services'teki (AWS) teknik kesinti nedeniyle ABD ve Avrupa başta olmak üzere Amazon, Roblox, Fortnite ve Snapchat gibi çeşitli uygulamalara giriş yapılamıyor.4 binin üzerinde kullanıcı erişimde aksaklık olduğunu raporladı. Mühendislerin devreye girdiği ve sorunun ana nedenini anlamak için çalışıldığı kaydedildi.

İnternet kesinti takip monitörü Downdetector verilerine göre, TSİ 10.00 sularından itibaren kullanıcılar AWS'ye ilişkin erişim sorunu yaşandığını bildirmeye başladı. TSİ 11.26 itibarıyla 4 binin üzerinde kullanıcı erişimde aksaklık olduğunu raporladı.

15 uygulamaya giriş yapılamıyor

AWS'deki kesinti nedeniyle ABD ve Avrupa başta olmak üzere Amazon, Roblox, Fortnite, Perplexity ve Snapchat dahil 15 uygulamaya giriş yapılamıyor.

AWS'den kesintiye ilişkin yapılan açıklamada, şirketin North Virginia'daki veri merkezindeki "operasyonel sorun" nedeniyle geniş çaplı kesinti yaşandığı belirtildi.

Mühendisler devreye girdi

Erişimde önemli hata oranlarının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, mühendislerin devreye girdiği ve sorunun ana nedenini anlamak için çalışıldığı kaydedildi.

Bazı uygulamalar, sosyal medya hesaplarından erişim sorunlarının yaşandığını doğruladı.

