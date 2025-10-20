Arda Güler maç sonu dumura uğradı! O istek karşısında ne yapacağını şaşırdı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Getafe karşısında sadece 15 dakikada oyuna damga vurdu. Mbappe'nin golünde asisti yapan milli futbolcu, maç sonunda top toplayıcı bir çocuğun isteğiyle şaşkına döndü.

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Estadio Coliseum'da oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golü Kylian Mbappe, 80. dakikada kaydetti.

Ev sahibi ekip Getafe, 77. dakikada Nyom ve 84. dakikada Alejandro Sancris'in kırmızı kartlarıyla maçı 9 kişi tamamladı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 24'e çıkararak liderliğini sürdürdü, Getafe ise 11 puanda kaldı.

ARDA GÜLER SADECE 15 DAKİKADA PARLADI

Mücadeleye yedek başlayan Arda Güler, 65. dakikada oyuna girdi. Genç yıldız, sadece 15 dakika içinde etkisini gösterdi ve Mbappe'nin golünde asist yaparak takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Arda'nın kısa sürede gösterdiği etki, hem İspanyol basınında hem sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GETAFE 9 KİŞİ KALDI

Mücadelede sert müdahaleleriyle dikkat çeken Getafe, iki oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle sahada 9 kişi kaldı. Özellikle Vinicius Jr'a yapılan sert fauller, tribünlerde tepkilere neden oldu.

MAÇ SONU SÜRPRİZ AN: ARDA, ŞORTUNU VERİR MİSİN?

Karşılaşmanın ardından yaşanan renkli bir an, LaLiga'nın resmi sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı. Top toplayıcı bir çocuğun, Arda Güler'e şortunu vermesini istemesi kameralara yansıdı. Genç yıldız, şaşkın bir ifadeyle gülümseyerek çocuğa sarıldı ve ardından soyunma odasına yöneldi. Bu anlar kısa sürede viral oldu.

GÖZLER EL CLASICO'DA

Real Madrid, gelecek hafta El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona'yı sahasında ağırlayacak. Arda Güler'in bu performansıyla dev derbide daha fazla süre alması bekleniyor.