BIST 10.299
DOLAR 41,96
EURO 48,93
ALTIN 5.730,16
HABER /  SPOR

Arda Güler maç sonu dumura uğradı! O istek karşısında ne yapacağını şaşırdı

Arda Güler maç sonu dumura uğradı! O istek karşısında ne yapacağını şaşırdı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Getafe karşısında sadece 15 dakikada oyuna damga vurdu. Mbappe'nin golünde asisti yapan milli futbolcu, maç sonunda top toplayıcı bir çocuğun isteğiyle şaşkına döndü.

Abone ol

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Estadio Coliseum'da oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golü Kylian Mbappe, 80. dakikada kaydetti.

Ev sahibi ekip Getafe, 77. dakikada Nyom ve 84. dakikada Alejandro Sancris'in kırmızı kartlarıyla maçı 9 kişi tamamladı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 24'e çıkararak liderliğini sürdürdü, Getafe ise 11 puanda kaldı.

ARDA GÜLER SADECE 15 DAKİKADA PARLADI

Mücadeleye yedek başlayan Arda Güler, 65. dakikada oyuna girdi. Genç yıldız, sadece 15 dakika içinde etkisini gösterdi ve Mbappe'nin golünde asist yaparak takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Arda'nın kısa sürede gösterdiği etki, hem İspanyol basınında hem sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GETAFE 9 KİŞİ KALDI

Mücadelede sert müdahaleleriyle dikkat çeken Getafe, iki oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle sahada 9 kişi kaldı. Özellikle Vinicius Jr'a yapılan sert fauller, tribünlerde tepkilere neden oldu.

MAÇ SONU SÜRPRİZ AN: ARDA, ŞORTUNU VERİR MİSİN?

Karşılaşmanın ardından yaşanan renkli bir an, LaLiga'nın resmi sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı. Top toplayıcı bir çocuğun, Arda Güler'e şortunu vermesini istemesi kameralara yansıdı. Genç yıldız, şaşkın bir ifadeyle gülümseyerek çocuğa sarıldı ve ardından soyunma odasına yöneldi. Bu anlar kısa sürede viral oldu.

GÖZLER EL CLASICO'DA

Real Madrid, gelecek hafta El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona'yı sahasında ağırlayacak. Arda Güler'in bu performansıyla dev derbide daha fazla süre alması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Icardi transferi için resmi açıklama geldi!
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Icardi transferi için resmi açıklama geldi!
Tarihi eserlerin çalındığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi bugün kapalı olacak
Tarihi eserlerin çalındığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi bugün kapalı olacak
15 uygulamaya giriş yapılamıyor! Amazon, Snapchat'e ne oldu?
15 uygulamaya giriş yapılamıyor! Amazon, Snapchat'e ne oldu?
Galatasaray - Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu
Galatasaray - Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu
Tarımsal girdi endeksi ağustosta da arttı
Tarımsal girdi endeksi ağustosta da arttı
İsrail ordusu "sarı hattı" geçtiği iddiasıyla Filistinlilere ateş açtığını açıkladı
İsrail ordusu "sarı hattı" geçtiği iddiasıyla Filistinlilere ateş açtığını açıkladı
ABD ile soya fasülyesi gerilimi yaşayan Çin tedarik için rotayı değiştirdi
ABD ile soya fasülyesi gerilimi yaşayan Çin tedarik için rotayı değiştirdi
Jandarma Genel Komutanlığı 246 subay adayı alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 246 subay adayı alacak
Garanti BBVA'dan Borusan Next ile ikinci elde dijital taşıt kredisi
Garanti BBVA'dan Borusan Next ile ikinci elde dijital taşıt kredisi
Trump'ın Yahudi damadı Gazze'de geçici yönetim için hazırlıklara başladı
Trump'ın Yahudi damadı Gazze'de geçici yönetim için hazırlıklara başladı
Ataşehir'de panelvanla çarpışan otomobil ters döndü
Ataşehir'de panelvanla çarpışan otomobil ters döndü
İslam Memiş'in altın fiyatları için dediği oldu! Rüzgar tersine döndü gram altın çakıldı
İslam Memiş'in altın fiyatları için dediği oldu! Rüzgar tersine döndü gram altın çakıldı