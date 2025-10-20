Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Icardi transferi için resmi açıklama geldi!

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, sakatlık sonrası golleriyle dönüş yapsa da performansı eleştirilerin odağında oldu. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı için birçok transfer haberi çıkmış fakat bir gelişme yaşanmamıştı. Son günlerde Güney Amerika'ya transfer iddiaları ise gündemi epey meşgul etmiş durumda. Söz konusu iddialara ise Güney Amerika ekibi başkanından resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray yoluna doludizgin devam ederken, takım kaptanı Mauro Icardi'nin geleceği de belirsizliğini korumayı sürdürüyor.

PENAROL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızın adı, birçok farklı kulüple anılmaya başlamıştı. Bu takımlar arasında bulunan Penarol'ün başkanı Ignacio Ruglio, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

"BENİMLE KONUŞMAYAN BİRÇOK KİŞİ YAZDI"

Icardi ile ilgili bir gelişme olmadığını söyleyen Ruglio, "Bir süredir benimle konuşmayan birçok kişi, bana bu konuyu sormak için yazdılar ancak hiçbir şey olmadı." dedi.

"HİÇBİR ŞEY BENİ ŞAŞIRTMIYOR"

Çıkan iddialara şaşırmadığını söyleyen Penarol Başkanı, "Bu söylentinin nereden çıktığını bilmiyorum ancak sosyal medya dünyasında artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Teknik direktör Diego Aguirre bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, galibiyet sevincini taraftarlarla yaşamıştı.