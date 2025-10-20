BIST 10.299
Galatasaray - Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynayacağı Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu. Kritik müsabakada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i sahasında konuk edecek. Liverpool karşılaşması sonrası yoluna yine 3 puanla devam etmek isteyen Galatasaray, bu maça iyi bir şekilde hazırlandı.

GALATASARAY MAÇINA İNGİLİZ HAKEM

Bodo/Glimt maçının hakemi de belli oldu. Kritik müsabakada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

OLİVER'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TÜRK TAKIMLARI

07.09.2025 Türkiye 0-6 İspanya
16.03.2023 Fenerbahçe 1-0 Sevilla
16.08.2022 Kopenhag 2-1 Trabzonspor
24.03.2021 Türkiye 4-2 Hollanda
29.08.2019 Trabzonspor 0-2 AEK
21.02.2019 Zenit 3-1 Fenerbahçe
03.10.2018 Porto 1-0 Galatasaray
14.03.2018 Beşiktaş 1-3 Bayern Münih
16.03.2017 Beşiktaş 4-1 Olympiakos
18.02.2016 Galatasaray 1-1 Lazio
12.06.2015 Kazakistan 0-1 Türkiye
20.07.2013 Sırbistan U19 2-1 Türkiye U19

