Tarımsal girdi endeksi ağustosta da arttı

TÜİK’in 2025 Ağustos verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 34,09, aylık yüzde 1,30 oranında arttı. En yüksek yıllık artış yüzde 59,79 ile veteriner harcamalarında, en yüksek aylık artış ise yüzde 3,94 ile gübre ve toprak geliştiricilerde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ağustos ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayımladı. Buna göre, üreticinin tarımda kullandığı mal ve hizmetlerdeki fiyatlar aylık bazda yüzde 1,30, yıllık bazda ise yüzde 34,09 oranında arttı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,55 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,18 azalma oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,07, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 28,51 artış gerçekleşti.Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 59,79 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,94 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.